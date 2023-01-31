Российские разработчики игр могут лишиться зарубежных сервисов озвучки из-за санкций

Проблема заключается как в санкциях, в силу которых зарубежные компании могут прекратить сотрудничество с российским геймдевом, так и в целом из-за ухода из России различных сервисов озвучки игр. Ограничения могут коснуться лицензирования саундтреков и звуковых эффектов для разработки. На сегодня большую часть таких услуг предоставляют сервисы Pond5 и Artlist.

Касательно «молодых» студий, крупные российские компании давно открыли юридические лица и счета за рубежом, а новые студии ещё нет. В этом и заключается проблема: проделать тот же трюк сейчас весьма затруднительно.

Кроме того, ограничения, вплоть до полной блокировки, из-за рубежа могут создать при пользовании 2D и 3D-редакторами графики. Подобная ситуация может возникнуть и с игровыми движками.