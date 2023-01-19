Российские разработчики игр получат от государства почти 900 млн рублей

22:32, 19 января 2023
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Российские разработчики игр получат от государства почти 900 млн рублейУже подано 200 заявок
Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал, что на поддержку отечественных разработчиков игр государство выделит порядка 900 млн рублей.
Фото: Novorossportal.ru
При этом глава ИРИ на ПМЭФ-2022 заявлял, что представители российского геймдева получат не менее 1 млрд рублей. По его словам, от разработчиков на поддержку подано 200 заявок.
Почти 900 миллионов. Пока нет — пока контрактуемся. То есть мы эти деньги отдадим, мы что-то проавансировали, что-то нет, но пока все в стадии заключения договоров.
Алексей Гореславский
Геннеральный директор Института развития интернета