Российские школьники устроили виртуальные выборы в Minecraft

”Нам ещё нет 18, и мы пока не можем голосовать. Поэтому мы сами создали Первый Виртуальный Пункт Голосования для себя и единомышленников. Здесь всё настоящее — волонтёры, маски, наблюдатели, социальная дистанция и даже кабинки! А ещё здесь очень красиво и можно погулять у фонтана”, - поделились авторы виртуального участка.