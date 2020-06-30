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Российские школьники устроили виртуальные выборы в Minecraft
Причем с волонтерами, масками, кабинками и бюллетенями
Несмотря на то, что голосовать на выборах можно лишь с 18 лет, российские школьники нашли способ сделать поучаствовать в них и до своего совершеннолетия. Так, они устроили виртуальные выборы в популярном игре Minecraft.
Причем, как и в реальной жизни, для голосования предусмотрен избирательный участок, на котором можно сперва ознакомиться с поправками, а затем и отдать свой голос с помощью бюллетеня. Более того, в виртуальном участке разместили даже экраны, на которых проигрываются видеоролики о поправках.
”Нам ещё нет 18, и мы пока не можем голосовать. Поэтому мы сами создали Первый Виртуальный Пункт Голосования для себя и единомышленников. Здесь всё настоящее — волонтёры, маски, наблюдатели, социальная дистанция и даже кабинки! А ещё здесь очень красиво и можно погулять у фонтана”, - поделились авторы виртуального участка.