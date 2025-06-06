Российские власти заказали ПК, PS5 и VR на 500 млн рублей

В список закупок вошли 283 игровых ПК с видеокартами уровня RTX 4070 Ti или RX 7900 XT, 58 комплектов PlayStation 5 с 4 контроллерами и 4K-телевизорами, гарнитуры виртуальной реальности и периферия.

Фиджитал-центры — это спортивные пространства, совмещающие цифровые и физические активности. Закупка проводится в рамках «Концепции развития фиджитал-движения до 2030 года».

Согласно документации, игровые ПК будут оснащены процессорами Intel Core i7/i9, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD от 1 ТБ. Консолями, вероятно, являются PS5 — на это указывают технические требования к геймпадам.

Помимо этого, министерство закупает программное обеспечение для симуляции гонок дронов, ноутбуки, лазертаг-комплекты и серверное оборудование. Поставщик будет выбран 16 июня по итогам электронного аукциона.