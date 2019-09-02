Российский чиновник признал несправедливое отношение к любителям компьютерных игр

В рамках стрима на ютуб-канале MackNack чиновница заявила буквально следующее: ”Настоящая слава пришла ко мне, когда в эфире радио «Спутник» ведущий внезапно меня спросил, надо ли ограничивать доступ к жестоким играм, потому что кто-то опять сказал, мол, настреляются в стрелялки, а потом идут на улицу и там стреляют. Тут я, естественно, сказала, что данные науки говорят об обратном, и всё с точностью до наоборот. После этого, видимо, могучее сообщество геймеров преисполнилось признательности ко мне. Стало делать со мной весёлые картинки, мотиваторы, демотиваторы, писать мне лично — если бы вы знали, сколько народу мне написало «спасибо вам». Они, видимо, не слышат доброго слова ни от кого!”.

Напомним, что некоторое время назад широкую популярность также приобрели высказывания Шульман на радио, в рамках которых она называла видеоигры “великим социальным благом”.