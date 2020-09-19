Российский космический симулятор раздают бесплатно и навсегда

Для того, чтобы установить игру бесплатно и навсегда необходимо пройти процесс регистрации на сайте IndieGala и добавить тайтл в библиотеку. Сделать это можно по ссылке. После осуществления данных манипуляций будет открыт доступ для скачивания без нужды в сторонних лаунчерах.

The Tomorrow War представляет из себя космический тайтл, который был разработан по мотивам произведения украинского писателя Александра Зорича “Завтра война”. Кроме того, автор произведения также написал сценарий для игры. В самом тайтле предусмотрено 34 обязательных сюжетных миссии, а также порядка семи бонусных. Отметим, что в Steam игра продается за 149 рублей.