Российский PlayStation Store вновь заработал. Правда ненадолго

Онлайн-магазин, который ожил в ночь на 2 ноября, вскоре снова стал недоступен. По всей видимости, это был программный сбой, который Sony оперативно устранила.

В течение короткого времени работы магазина, пользователи успели заметить баннеры с играми и специальные предложения, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Однако, через несколько часов доступ к PS Store был вновь закрыт. Энтузиасты предположили, что временное открытие магазина было следствием временного бага.