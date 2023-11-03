Российский PlayStation Store вновь заработал. Правда ненадолго

Российский PlayStation Store вновь заработал. Правда ненадолгоСчастье было так близко…
Владельцы PlayStation в России на мгновение ощутили радость возобновления работы PlayStation Store, но их надежды были быстро развеяны.
Онлайн-магазин, который ожил в ночь на 2 ноября, вскоре снова стал недоступен. По всей видимости, это был программный сбой, который Sony оперативно устранила.
В течение короткого времени работы магазина, пользователи успели заметить баннеры с играми и специальные предложения, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях.
Однако, через несколько часов доступ к PS Store был вновь закрыт. Энтузиасты предположили, что временное открытие магазина было следствием временного бага.
Sony приостановила работу российского PlayStation Store в марте 2022 года, одновременно прекратив поставки консолей, аксессуаров и игровых дисков в страну.
Несмотря на кратковременное «воскрешение» сервиса, официального возобновления работы магазина не последовало, и российские геймеры по-прежнему остаются без доступа к цифровым копиям игр и сервисам PSN.