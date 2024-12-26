Российский «убийца» PS5 будет работать на Эльбрус и на отечественной ОС

Опубликовано 26 декабря 2024, 08:291 мин.
Российский «убийца» PS5 будет работать на Эльбрус и на отечественной ОСИдея интересная, но что будет с реализацией?..
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что разрабатываемая по поручению президента российская игровая консоль будет работать на процессоре Эльбрус и отечественной операционной системе.
Среди рассматриваемых вариантов ОС — Аврора и Альт Линукс.
Процессоры Эльбрус пока уступают по производительности аналогам от Intel и AMD, но главная задача разработчиков из Сколково — создать концепцию, которая выделит устройство на фоне популярных консолей.
Основной акцент будет сделан на продвижение отечественных игр и расширение их аудитории за пределами ПК и мобильных платформ.
Идея создания российской консоли появилась после того, как Sony, Microsoft и Nintendo приостановили свою деятельность в России в марте 2022 года.
Ожидается, что новая консоль станет платформой для поддержки и популяризации отечественного гейминга.