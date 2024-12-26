Игры
Опубликовано 26 декабря 2024, 08:29
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Российский «убийца» PS5 будет работать на Эльбрус и на отечественной ОС

Идея интересная, но что будет с реализацией?..
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что разрабатываемая по поручению президента российская игровая консоль будет работать на процессоре Эльбрус и отечественной операционной системе.
Российский «убийца» PS5 будет работать на Эльбрус и на отечественной ОС
© Ferra

Среди рассматриваемых вариантов ОС — Аврора и Альт Линукс.

Процессоры Эльбрус пока уступают по производительности аналогам от Intel и AMD, но главная задача разработчиков из Сколково — создать концепцию, которая выделит устройство на фоне популярных консолей.

Основной акцент будет сделан на продвижение отечественных игр и расширение их аудитории за пределами ПК и мобильных платформ.

Идея создания российской консоли появилась после того, как Sony, Microsoft и Nintendo приостановили свою деятельность в России в марте 2022 года.

Ожидается, что новая консоль станет платформой для поддержки и популяризации отечественного гейминга.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
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