Российский умелец создал дешевый аналог современных VR-шлемов

Его проект EnJoyTheVR позволяет собрать собственную VR-гарнитуру, используя смартфон, картонный шлем, Bluetooth-контроллер и его собственное мобильное приложение на Unity.

Главная особенность отечественного проекта — это полноценное отслеживание движений головы и рук пользователя с помощью камеры смартфона.

Проект развивается с лета 2023 года и в будущем разработчик планирует создать самостоятельное приложение для портирования VR-игр на смартфоны.

Например, он уже неофициально портировал такие проекты, как MineSouls III и Rick and Morty: Virtual Rick-ality.

Евгений также получил признание за свою работу, выиграв в апреле 2024 года конкурс «Инженеры будущего». Сейчас проект находится на стадии тестирования, а демо-версия ещё не доступна для широкой аудитории.