Российских киберспортсменов собрали в ассоциацию

Опубликовано 19 апреля 2024, 06:41
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Российских киберспортсменов собрали в ассоциациюГеймеры России, объединяйтесь!
В России создана Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее учредителями стали Langame (разработчик ПО для киберклубов) и сети клубов «F5 Центр киберспорта».
В ассоциацию планируют вступить крупные сети Colizeum, True Gamers, CyberX и другие.
АРКИ намерена добиться включения компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, попадающий под патентную систему налогообложения, а также будет работать над признанием их спортивными объектами.
Доходы компьютерных клубов в 2023 году выросли на 15%, до 23 млрд рублей.
Новая ассоциация может пересекаться в интересах с Федерацией компьютерного спорта (ФКС), которая уже с 2016 года лоббирует интересы отрасли.
Эксперты считают создание АРКИ логичным этапом развития киберспорта, который уже обошел по сборам кинозалы.