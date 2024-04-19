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Игры
Опубликовано 19 апреля 2024, 06:41
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Российских киберспортсменов собрали в ассоциацию

Геймеры России, объединяйтесь!
В России создана Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее учредителями стали Langame (разработчик ПО для киберклубов) и сети клубов «F5 Центр киберспорта».
Российских киберспортсменов собрали в ассоциацию
© Ferra.ru

В ассоциацию планируют вступить крупные сети Colizeum, True Gamers, CyberX и другие.

АРКИ намерена добиться включения компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, попадающий под патентную систему налогообложения, а также будет работать над признанием их спортивными объектами.

Доходы компьютерных клубов в 2023 году выросли на 15%, до 23 млрд рублей.

Новая ассоциация может пересекаться в интересах с Федерацией компьютерного спорта (ФКС), которая уже с 2016 года лоббирует интересы отрасли.

Эксперты считают создание АРКИ логичным этапом развития киберспорта, который уже обошел по сборам кинозалы.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#киберспорт
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#Россия
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#игры