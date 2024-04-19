Российских киберспортсменов собрали в ассоциацию

В ассоциацию планируют вступить крупные сети Colizeum, True Gamers, CyberX и другие.

АРКИ намерена добиться включения компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, попадающий под патентную систему налогообложения, а также будет работать над признанием их спортивными объектами.

Доходы компьютерных клубов в 2023 году выросли на 15%, до 23 млрд рублей.

Новая ассоциация может пересекаться в интересах с Федерацией компьютерного спорта (ФКС), которая уже с 2016 года лоббирует интересы отрасли.

Эксперты считают создание АРКИ логичным этапом развития киберспорта, который уже обошел по сборам кинозалы.