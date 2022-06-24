Никаких продаж консолей и переводов игр: российское подразделение Xbox распустили

Вместе с тем редмондцам приписывают отказ от дальнейших продаж игровых приставок на территории России.

Российское подразделение Xbox было расформировано в рамках инициативы по сокращению присутствия Microsoft в России. Источники GameMAG

Сообщается, что ближайшие релизы Microsoft для Xbox Series X, Xbox Series S и ПК всё же получат перевод на русский язык. Но в дальнейшем новые тайтлы могут лишиться такой опции. Связано это как раз с тем, что роспуск отечественной команды бренда предполагает и полный отказ от продаж игр и приставок в стране.