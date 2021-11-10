Российскую игру-симулятор смотрителя дома Beholder раздают бесплатно и навсегда

Beholder представляет из себя стратегическую игру, в которой геймерам предстоит взять на себя роль смотрителя многоквартирного дома в тоталитарной стране. Игрокам дозволительно подслушивать разговоры жильцов, обыскивать их квартиры и в целом, изучать каждого из них. Все обнаруженное можно применять против граждан. Более того, это делать необходимо, однако выбор за игроком.

“Ваша ЗАДАЧА – установка скрытых видеокамер, прослушка и слежка, тайные обыски квартир и сбор компромата. Ваша ЦЕЛЬ – пресечение незаконной деятельности и выявление ненадежных граждан. Ваша ОБЯЗАННОСТЬ – докладывать обо всех обнаруженных нарушениях!”, — сообщается в описании игры.

Скачать игру можно до 11 ноября по этой ссылке.