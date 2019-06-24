Россиянам не позволят играть с иностранцами в World of Warcraft

Компания Blizzard прояснила на форуме политику относительно игровых миров в готовящейся к выпуску игре World of Warcraft Classic.

Для жителей России будет выделен отдельный сервер. По словам разработчиков, было создано несколько игровых миров, предназначенных для PvP, PvE и ролевой игры.

Для европейских стран разработчики не планируют разделять игровые миры WoW Classic по языкам. Исключением станут игровые миры для русскоязычных пользователей ввиду сложности использования кириллицы. В силу ряда особенностей технического характера для игры в русскоязычных игровых мирах потребуется отдельный клиент. Разработчики подчеркнули, что как повелось со времен The Burning Crusade.

При этом русскоязычные пользователи смогут играть в других европейских игровых мирах при использовании соответствующего игрового клиента.

По мнению разработчиков, такая система обеспечит игрокам максимальную свободу перемещения, позволит находить наиболее подходящие гильдии и друзей по интересам.

Запуск классических серверов в World of Warcraft запланирован на 27 августа 2019 года.