Россиянам стал доступен бесплатный футбольный симулятор FIFA Online 4

Со вчерашнего дня у россиян появилась возможность установить бесплатный футбольный симулятор FIFA Online 4. Издателем выступил 101XP. В игре можно встретить более 17 тысяч спортсменов, более 600 команд, причем более 30 из них входят в мировую лигу. Помимо прочего игрокам предоставляется возможность добавить в игру максимальное количество игроков от Москвы до Владивостока. Играть россияне смогут в следующих режимах: «Рейтинговый матч»; «Матч лиги»; «Состязание тренеров»; «Особый матч» для игры с друзьями.

Кроме того, отдельный упор в игре сделали на озвучку. В частности, порядка 300 часов контента было записано знаменитым Василием Уткиным и спортивным комментатором канала "Матч-ТВ" Дмитрием Шнякиным.