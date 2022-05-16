Россиянам тоже можно: объявлены бесплатные игры, доступные по подписке PlayStation Plus

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Россиянам тоже можно: объявлены бесплатные игры, доступные по подписке PlayStation PlusИнтересно, появится ли у нас замена PlayStation Now?
В блоге PlayStation появилась информация об играх, которые доступны на разных уровнях подписки PS Plus.
Те, кто выбрал самую базовую версию — PS Plus Essentials — как всегда получат набор из нескольких игр месяца. О каких именно тайтлах идёт речь, будет объявлено позднее.
Игроки, выбравшие более дорогой тариф PS Plus Extra получат доступ к списку из более чем 60 различных проектов эпохи PS4 и PS5. В него вошли Days Gone, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 и т.д.
Самый дорогой же тариф включает в себя игры, выходившие на более старых консолях Sony. В том числе PSOne и PSP. В их числе можно найти Tekken 2, Worms Armageddon и множество других интересных проектов.
Напомним, что европейский запуск обновлённого PlayStation Plus состоится уже 23 июня. И как минимум часть из подписок будет доступна и в России.