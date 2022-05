Россиянам тоже можно: объявлены бесплатные игры, доступные по подписке PlayStation Plus

Те, кто выбрал самую базовую версию — PS Plus Essentials — как всегда получат набор из нескольких игр месяца. О каких именно тайтлах идёт речь, будет объявлено позднее.

Игроки, выбравшие более дорогой тариф PS Plus Extra получат доступ к списку из более чем 60 различных проектов эпохи PS4 и PS5. В него вошли Days Gone, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 и т.д.