Россияне играют в CS:GO чаще, чем жители других стран

В частности, доля российский пользователей шутера составила 11,65% из 7 млн игроков. Часто в тайтл играют и жители Соединенных Штатов — их доля составила 10,66% от общего числа игроков. И замыкает тройку лидеров Польша с показателем 5,32%.

В первую десятку также попали игроки из Бразилии — 4,87%, Германии — 4,55%, Турции — 4,20%, Канады — 3,04%, Украины — 2,68%, Японии — 2,35% и Великобритании.

Нескольким ранее энтузиасты создали новую карту для CS:GO, которая выполнена в стиле другой популярной игры — Far Cry 5. Посмотреть, как это все выглядит, можно перейдя по этой ссылке.