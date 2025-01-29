Россияне на 29.5% чаще покупали игровые консоли в 2024

Лидером рынка по-прежнему является Sony, чьи продажи в денежном выражении выросли с 63,7% до 71,6%. Это свидетельствует о высоком спросе на консоли PlayStation. Доля Sony в штуках также увеличилась — с 18,6% до 29,5%. Второе место занимает Microsoft, чья доля в денежном эквиваленте снизилась почти в два раза, с 16% до 8,9%. В штуках эта доля уменьшилась с 7,1% до 4,8%.

Консоли Nintendo показали смешанные результаты: в штуках ее доля немного выросла, с 4,5% до 4,9%, но в денежном выражении продажи снизились с 6,5% до 5,3%.

Особое внимание привлекла консоль Steam Deck от компании Valve. В 2024 году ее продажи выросли более чем на 70%, что позволило обогнать Nintendo по объему продаж в денежном эквиваленте и приблизиться к Xbox. Steam Deck особенно востребована среди геймеров, ценящих возможность гибкой настройки и запуска современных ПК-игр на портативном устройстве. В 2024 году было продано более 43 тысяч таких консолей.

Интерес к ретроконсолям также сохраняется. Устройства, такие как SEGA и Dendy, продолжают находить своих покупателей, несмотря на доминирование современных моделей.