Россияне назвали серию FIFA одной из худших видеоигр

В частности, серия футбольных симуляторов FIFA получила наибольшую критику со стороны респондентов, которые считают, что игра не предлагает новых игровых возможностей, а лишь использует старые механики.

Также в списке негативно оценённых игр значатся Mass Effect: Andromeda, выпущенная в 2017 году, и Death Stranding. Игры из серий Assassin’s Creed, Genshin Impact и недавно вышедшая Hogwarts Legacy также были названы «худшими».

Россияне также назвали самые переоценённые игры. В этом списке лидирует Hogwarts Legacy, а также The Last of Us Part II и Elden Ring. Респонденты также упомянули Star Wars Jedi: Fallen Order, Horizon Zero Dawn и серию игр FIFA.

Основными причинами раздражения геймеров являются система pay-to-win, требующая оплаты для достижения успеха, чрезмерный гринд (монотонные задания для продвижения) и однообразные действия.

Напомним, что ранее аналитики XYZ School рассказали, что среди самых любимых игр российских геймеров находятся «Ведьмак 3», The Last of Us, Genshin Impact, Dota 2, Heroes of Might and Magic III, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed II и другие популярные тайтлы.