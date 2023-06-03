Россияне не смогут больше увидеть в YouTube трейлеры игр на русском языке

22:03, 03 июня 2023
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Россияне не смогут больше увидеть в YouTube трейлеры игр на русском языкеNintendo удалила русскоязычный YouTube
Пользователи портала DTF заметили, что на YouTube больше не работает официальный канал компании Nintendo, на котором публиковались трейлеры игр и презентации с субтитрами на русском языке.
Канал больше недоступен. При попытке перейти на страницу канала появляется уведомление «Эта страница недоступна».
Примечательно, что русскоязычный YouTube-канал Nintendo закрылся после того, как 31 мая компания анонсировала полное сворачивание деятельности своего российского филиала.