Россияне попросили качественных компьютерных игр по фильмам «Брат» и «Брат 2»

Среди российских фильмов лидируют «Брат» и «Брат 2»: за игру на основании этой картины проголосовали 18% респондентов. За фильмы «Последний богатырь» и «Алёша Попович и Тугарин змей» голоса отдали 15% геймеров. За игровую адаптацию «Ночного дозора», несмотря на то, что фильм вышел в 2004 году, проголосовали 13%. За серии фильмов «Майор Гром», снятых по комиксу, проголосовало только 9% всех опрошенных.

Среди зарубежных фильмов и сериалов голосовали за «Шерлок Холмс» и «Аватар» — по 22%, «Джуманджи» — 19%. За «Игру престолов» — 12%, «Остаться в живых» и «Ходячие мертвецы» — по 11%. При этом в отношении популярных сейчас сериалов «Уэнсдей», «Очень странные дела» и «Рик и Морти» геймеры высказались, что этим картинам предпочтительно остаться только на экране.

Самыми лучшими жанрами в кино для игр участники опроса считают фэнтези и боевики: за это проголосовали 21% геймеров. Ещё поиграть хотели бы в сюжет приключенческого фильма — 18%, комедии и детектива — по 17%. Исторический и сказочный геймплей хотели бы видеть — 12%.

Фильмы ужасов и триллеры стоят в одном ряду с мелодрамами. Игры по их мотивам одинаково не привлекают геймеров — всего 9% опрошенных. Никто из голосовавших не хотел бы сыграть в игру-адаптацию по жанру трагедия.