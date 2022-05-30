Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей за отключение PlayStation Plus

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Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей за отключение PlayStation PlusИнтересно, чем всё это закончится
В начале марта россияне массово столкнулись с отсутствием доступа к сервисам Sony. В том числе к уже оплаченного PlayStation Plus.
И хоть сейчас всё более-менее наладилось и компания даже, вроде как, намерена запустить в России обновлённую подписку PS Plus, отечественные фанаты компании затаили обиду.
Сообщается, что российские пользователи PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment. Они требуют от японской корпорации компенсировать им сумму в 280 млн рублей.
Согласно имеющимся данным, иск был зарегистрирован ещё 25 мая 2022 года в Хорошевском районном суде Москвы. В коллективном иске участвуют 28 россиян. В самой Sony произошедшее пока никак не прокомментировали.