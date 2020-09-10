Россияне стали больше тратить на игры и консоли в 2020 году

Так, специалисты подметили, что в прошлые годы пик активности покупателей приходился на конец ноября и декабрь — предновогодний период чаще всего был крайне прибыльным для рынка игровой продукции. Но в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, ажиотаж вокруг консолей и игр пришелся уже на апрель и май, причем сам пик — на 2 апреля. Тогда за две недели количество переходов на предложения консолей в интернет-магазины выросло более чем на 60%.

Что интересно, вырос и спрос на “уцененные предложения игровых приставок” — рост данного сегмента составил почти 400%! По мнению экспертов, связано это с тем, что многие покупали приставки на период самоизоляции и не хотели тратить много денег.