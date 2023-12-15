Россияне стали чаще покупать игровые консоли. Кто в лидерах?

Лидерами в этом игровом буме стали PlayStation, Xbox и Nintendo, которые вместе составили 35% от общего объема продаж консолей, укрепив свои позиции на рынке до 85%.

Этот рост интереса к игровым устройствам объясняется налаживанием поставок, выходом долгожданных игровых релизов и общим увеличением популярности гейминга в России.

Эксперты также подчеркивают, что в этом году на российском рынке отсутствуют официальные поставки от крупных производителей консолей, и все устройства поступают в страну через параллельный импорт.

Оценивая предпочтения российских геймеров, выделяются PlayStation, занимающая первое место, Xbox и Steam Deck, делящие второе, а также устройства Nintendo, которые занимают третье место по популярности.