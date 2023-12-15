Россияне стали чаще покупать игровые консоли. Кто в лидерах?Нашлось место даже Steam Deck
За первые 11 месяцев 2023 года россияне стали активнее приобретать игровые консоли — их продажи выросли вдвое, достигнув внушительной отметки в 1 млн устройств.
Лидерами в этом игровом буме стали PlayStation, Xbox и Nintendo, которые вместе составили 35% от общего объема продаж консолей, укрепив свои позиции на рынке до 85%.
Этот рост интереса к игровым устройствам объясняется налаживанием поставок, выходом долгожданных игровых релизов и общим увеличением популярности гейминга в России.
Эксперты также подчеркивают, что в этом году на российском рынке отсутствуют официальные поставки от крупных производителей консолей, и все устройства поступают в страну через параллельный импорт.
Оценивая предпочтения российских геймеров, выделяются PlayStation, занимающая первое место, Xbox и Steam Deck, делящие второе, а также устройства Nintendo, которые занимают третье место по популярности.