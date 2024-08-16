Игры
Опубликовано 16 августа 2024, 08:21
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Россияне стали почти в два раза дольше играть в мобильные игры

Интересно, почему?
В 2024 году россияне начали проводить значительно больше времени за мобильными играми — более 11 часов в месяц, что на 85% больше по сравнению с предыдущим годом.
Россияне стали почти в два раза дольше играть в мобильные игры
© Ferra

Такие данные были получены аналитиками компании Yota, которые проанализировали обезличенный трафик пользователей в топ-20 популярных мобильных игр.

Согласно исследованию, среднестатистический пользователь в 2024 году тратит на мобильные игры 11 часов 30 минут в месяц, тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 6 часов 10 минут.

Количество пользователей игровых приложений также увеличилось: с начала года их аудитория выросла на 28%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 53%.

Лидером по объему потраченного интернет-трафика за I полугодие 2024 года стала игра Mobile Legends, которая в 2023 году занимала третье место.

Следом за ней идут Roblox, Minecraft, Call of Duty и Gardenscapes. Среди пользователей мобильных игр преобладают мужчины (52%), а также люди в возрасте 36-45 лет, на которых приходится 34% совокупного игрового трафика.

Источник:Yota
Автор:Булат Кармак
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