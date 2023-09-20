Россияне уже потратили 135 млрд рублей на игровые донаты в 2023 году

Россияне уже потратили 135 млрд рублей на игровые донаты в 2023 годуСредний «чек» — 700 рублей
Согласно свежим данным, российские геймеры в этом году уже потратили астрономическую сумму в 135 млрд рублей на донаты в онлайн-играх.
Эта статистика не только поражает воображение, но и отражает растущий интерес к игровой индустрии в стране.
I квартал 2023 года показал, что рынок игровых донатов в России не просто растёт, но и делает это с невероятной скоростью. Сравнительно с прошлым годом, уровень трат увеличился на 20%.
Основной двигатель роста — мобильные игры. Именно в них пользователи охотнее всего тратят деньги на внутриигровые покупки. Особенно популярными являются «королевские битвы» и стратегии, где игроки могут приобрести уникальные предметы или ускорить свой прогресс.
Также стоит отметить, что средний чек на донат в России составляет около 700 рублей. Это говорит о том, что большинство игроков готовы тратить существенные суммы для улучшения своего игрового опыта.