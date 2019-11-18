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Россияне вернулись на Dendy и Sega с современных игровых приставок
И все это в преддверии нового поколения консолей
Объединенная компания “Эльдорадо” и “М.Видео” провела собственное исследование, в рамках которого подсчитала количество игровых консолей, купленных россиянами за первые три квартала 2019 года. Данные исследования продемонстрировали интересную любовь покупателей к ретроконсолям.
Так, по подсчетам экспертов компании, по итогу первых девяти месяцев было продано 400 тыс игровых консолей на общую стоимость 7,3 млрд рублей. При этом больше всего выросли продажи именно ретроконсолей, занявших 25% от всего рынка приставок. Что интересно, самой популярным товаром в данном сегменте в России остается PlayStation 4, а на втором месте — Nintendo Switch, которая все же сумела обогнать Xbox.
Самыми же популярными брендами среди старых игровых приставок оказались Sega и Dendy. На сегодняшний день под торговой маркой Dendy на российском рынке продаются китайские устройства по цене около 3 тыс рублей.