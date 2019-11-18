Россияне вернулись на Dendy и Sega с современных игровых приставок

Так, по подсчетам экспертов компании, по итогу первых девяти месяцев было продано 400 тыс игровых консолей на общую стоимость 7,3 млрд рублей. При этом больше всего выросли продажи именно ретроконсолей, занявших 25% от всего рынка приставок. Что интересно, самой популярным товаром в данном сегменте в России остается PlayStation 4, а на втором месте — Nintendo Switch, которая все же сумела обогнать Xbox.

Самыми же популярными брендами среди старых игровых приставок оказались Sega и Dendy. На сегодняшний день под торговой маркой Dendy на российском рынке продаются китайские устройства по цене около 3 тыс рублей.