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Россияне всё же смогут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 для ПК. Но без русской озвучки и не без сложностей

Цена, конечно, кусается
Серия игр S.T.A.L.K.E.R. занимает особое место в сердцах российских игроков. Но в свете последних событий, возможность сыграть во вторую часть россиянам оставалась туманной.
Россияне всё же смогут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 для ПК. Но без русской озвучки и не без сложностей

И вот, ситуация прояснилась. В онлайн-магазине GOG появилась страница S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, позволяющая предзаказать игру. Что интересно, её цена показана в рублях: за стандартное издание просят 3499 рублей, за Deluxe-версию — 4669 рублей, а за Ultimate — 6419 рублей.

При этом стоит уточнить, что жители России могут купить новый S.T.A.L.K.E.R. лишь с внутреннего кошелька платформы. А его пополнение — это отдельный квест, так как для России и Белоруссии эта возможность отключена.

Напомним, что ранее представители студии GSC Game World, разрабатывающей игру, заявили, что в проекте не будет русской озвучки. При этом отечественные фанаты пообещали сделать её самостоятельно.

Источник:GOG
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