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Россиянин сыграл в GTA с помощью электрогитары
Музыкальный инструмент выступал в роли контроллера
Тренд прохождения игр нетривиальными способами продолжает набирать обороты. Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что сверхсложную игру Dark Souls 3 прошли на танцевальном коврике в роли геймпада. Сейчас же россиянину удалось сыграть в популярный тайтл GTA с помощью электрогитары, которая также выступала в роли контроллера.
Так, российский YouTube-блогер разместил на своем официальном канале видео, в котором и демонстрируется игра в Grand Theft Auto: San Andreas электрогитарой. Сообщается, что для того, чтобы использовать музыкальный инструмент как контроллер блогер воспользовался программой Midi Translator. Так, с ее помощью парень подсоединил струны к определенным клавишам на клавиатуре.
С помощью электрогитары блогеру удалось пройти один уровень в Marion, а также покататься на машине по культовому Лос-Сантосу в GTA: San Andreas.