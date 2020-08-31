Россиянин сыграл в GTA с помощью электрогитары

Так, российский YouTube-блогер разместил на своем официальном канале видео, в котором и демонстрируется игра в Grand Theft Auto: San Andreas электрогитарой. Сообщается, что для того, чтобы использовать музыкальный инструмент как контроллер блогер воспользовался программой Midi Translator. Так, с ее помощью парень подсоединил струны к определенным клавишам на клавиатуре.

С помощью электрогитары блогеру удалось пройти один уровень в Marion, а также покататься на машине по культовому Лос-Сантосу в GTA: San Andreas.