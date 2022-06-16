Россиянин выиграл суд против Sony из-за неработающего PlayStation Store

Речь идёт об иске, причиной которого послужило отключёние магазина игр PlayStation Store в России. Учитывая, что в PlayStation 5 Digital Edition истца отсутствует дисковод, покупка тайтлов в онлайн-магазине была для него единственным способом приобретать игры.

Таким образом, отключив PS Store в стране, компания Sony фактически лишила его возможности использовать консоль по прямому назначению. Данной логики придерживался суд.

Согласно вынесенному решению, «Сони Электроникс» обязана заменить пострадавшему консоль «на работоспособную» в течении одной рабочей недели. Если компания не выполнит обязательств, то на неё наложат взыскания в размере 500 рублей за каждый день просрочки.