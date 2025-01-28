Рост дохода от ПК игр за 10 лет обогнал консольный

Несмотря на традиционное доминирование консолей, где игры часто выходят раньше, чем на ПК, рынок компьютерных игр демонстрирует впечатляющие результаты.

Согласно данным, с 2013 года доход от игр для ПК увеличился на 220%, что вдвое превышает показатели консолей. Это связано с такими преимуществами, как обратная совместимость, контроль производительности и большая гибкость платформы.

К тому же замедление продаж консолей после 2021 года способствовало ускорению роста популярности ПК-игр.