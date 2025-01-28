Рост дохода от ПК игр за 10 лет обогнал консольный

Опубликовано 28 января 2025, 07:591 мин.
Рост дохода от ПК игр за 10 лет обогнал консольныйНам, как игрокам, это очень выгодно
За последние 10 лет доход от игр для ПК значительно обогнал консольный, как следует из нового отчета Epyllion.
Несмотря на традиционное доминирование консолей, где игры часто выходят раньше, чем на ПК, рынок компьютерных игр демонстрирует впечатляющие результаты.
Согласно данным, с 2013 года доход от игр для ПК увеличился на 220%, что вдвое превышает показатели консолей. Это связано с такими преимуществами, как обратная совместимость, контроль производительности и большая гибкость платформы.
К тому же замедление продаж консолей после 2021 года способствовало ускорению роста популярности ПК-игр.
Специалисты Epyllion отмечают, что эта тенденция способствует устойчивому развитию игровой индустрии.
Конкуренция между платформами, будь то ПК или консоли, способствует росту интереса и улучшению качества игр, что в итоге выгодно для всех игроков.