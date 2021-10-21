Руководство по сборке компьютера для новичков выпустили в стиле настольной игры

По мнению авторов игры BLD KIT, сборка первого в своей жизни ПК заставит поволноваться. Ведь с нуля приходится собирать необходимые детали, проверять, чтобы они работали, возиться с хрупкими проводами и стараться не повредить дорогостоящие компоненты.

Для этого и была создана игра BLD KIT от NZXT. Комплекты игры предназначены для начинающих сборщиков и призваны «держать новичка за руку на протяжении всей процедуры». Каждый комплект — коробка, наполненная чётко маркированными деталями, которые гарантированно соединят весь набор в работающий игровой ПК.

В комплект входят корпус, материнская плата, процессор, накопитель, память, блок питания, видеокарта, вентиляторы охлаждения и даже копия Windows 11. А также всё то, что необходимо для успешной сборки компьютера, и о чём можно легко забыть — инструменты, винты и термопаста. Также набор включает в себя двухлетнюю гарантию.

Но важно ещё и то, что в игру входит иллюстрированная инструкция. Она похожа на памятки к играм Lego и подобным ей. Брошюра с инструкцией поможет начинающим сборщикам пройти каждый шаг. Инструкция так и называется «Карта искателя приключений для сборки ПК».

Все этапы сборки компьютера представлены как различные уровни приключений, с простыми иллюстрациями, а также с QR-кодами для видеопрохождения.