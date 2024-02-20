Руководство Sony разочаровалось заработком игрового подразделения PlayStation

Сокращение прогноза продаж, безусловно, стало серьезным ударом, но аналитики указывают, что более важной проблемой для Sony является снижение прибыли в ключевом игровом бизнесе.

Операционная маржа в игровом подразделении составила всего около 6% за декабрьский квартал, что намного ниже, чем более 9%, зарегистрированных в декабрьском квартале прошлого года. И это, судя по слухам, сильно разочаровало руководство японской корпорации.

Серкан Тото, CEO и основатель компании Kantan Games, считает, что один из основных факторов, влияющих на уменьшение маржи — это рост затрат на разработку игр. Например, стоимость разработки Marvel’s Spider-Man 2 составила около $300 млн, что, по мнению Тото, может оказать существенное влияние на маржи геймингового подразделения компании.