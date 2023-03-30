Русский аскетизм: россияне начали арендовать игровые консоли вместо их покупки

Русский аскетизм: россияне начали арендовать игровые консоли вместо их покупкиИ в этом, вроде как, есть смысл
Высокая цена новых игровых продуктов и нерегулярные сроки поставок вызвали изменения на рынке игровых приставок, игр и аксессуаров в России.
Фото: Fat Llama
Традиционные методы покупки заменяются арендой или совместным использованием игрового оборудования. По данным Авито Услуг, спрос на аренду игровых консолей в стране в 2022 году увеличился на 36%, при этом значительно вырос спрос на аренду приставок Nintendo и PlayStation.
Одним из факторов, стимулирующих рост услуг проката, является доступность игровых консолей, которые официально не продавались в России, например, PlayStation 5. Кроме того, высокая стоимость физических носителей, таких как диски с играми, привела к падению спроса на них.
При этом, по мнению экспертов, технических препятствий для аренды современных игровых консолей нет.
Это очень надёжные устройства, которые не требуют регулярного обслуживания. Ресурс SSD в Xbox Series X/S и PS5 внушительный, постоянное переключение аккаунтов Microsoft и Sony не ограничивают. И даже геймпады (самая уязвимая часть при большом количестве владельцев) будут выходить из строя редко.
Несмотря на преимущества аренды или совместного использования игрового оборудования, есть и недостатки, например, получение игр со следами использования, чужих ников и чужого игрового прогресса.
Однако эксперты отмечают, что аренда дорогих игровых аксессуаров, таких как шлемы виртуальной реальности, является привлекательным вариантом для большинства пользователей.