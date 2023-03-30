Русский аскетизм: россияне начали арендовать игровые консоли вместо их покупки

Традиционные методы покупки заменяются арендой или совместным использованием игрового оборудования. По данным Авито Услуг, спрос на аренду игровых консолей в стране в 2022 году увеличился на 36%, при этом значительно вырос спрос на аренду приставок Nintendo и PlayStation.

Одним из факторов, стимулирующих рост услуг проката, является доступность игровых консолей, которые официально не продавались в России, например, PlayStation 5. Кроме того, высокая стоимость физических носителей, таких как диски с играми, привела к падению спроса на них.

При этом, по мнению экспертов, технических препятствий для аренды современных игровых консолей нет.