Ryzen 7 9800X3D показал более 300 fps в Battlefield 6 — Intel Core i9 отстает на 110 кадров

По словам стримера Bruhskey, в паре с видеокартой RTX 5080 и на нативном разрешении 1440p, игра стабильно выдавала свыше 300 кадров в секунду — отличный показатель для столь требовательного AAA-проекта.

Он подчеркнул, что не использовал технологии масштабирования вроде DLSS или FSR, а системная задержка составляла рекордно низкие 6,7–8,5 наносекунд.

Для сравнения, его знакомый с тем же RTX 5080, но процессором Intel Core i9-14900K, получал примерно на 110 кадров меньше — около 190 fps. Это примерно на 30–35 % ниже, чем у конфигурации с Ryzen.

Такой разрыв в производительности объясняется архитектурными особенностями — в частности, большим объёмом кэша L3 в X3D-моделях, который особенно важен в играх с высокой нагрузкой на CPU.