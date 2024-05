С 18 июня GTA V исчезнет из подписки PS Plus и перестанет быть бесплатной

На днях GTA V и ещё 11 игр появились в разделе «Последний шанс сыграть». Так происходит всегда, когда игры готовятся к изъятию из библиотеки в рамках платной подписки.

Кроме GTA V из подписки PS Plus Extra исчезнут Brothers: A Tale of Two Sons, DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, Monster Jam Steel Titans, MotoGP 23, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, The Talos Principle: Deluxe Edition, The Wild at Heart — PS4, Unturned — PS4.