С 21 августа Sony повысит цены на PS5 на $50

Опубликовано 21 августа 2025, 00:581 мин.
С 21 августа Sony повысит цены на PS5 на $50Из-за «нестабильной экономики»
Стало известно, что с 21 августа Sony повысит цены на PlayStation 5 в США. Стандартная модель с дисководом будет стоить $550, ранее $500, цифровая — 500, а PS5 Pro — 750. Цены повышены на $50.
Компания объясняет повышение цен нестабильной экономикой. При этом цены на аксессуары остаются прежними. Ранее Sony уже повышала цены на PS5 в других странах, но в США повышение всё время откладывалось.
Портал Engadget, обративший внимание на новые цены на консоли Sony, отмечает, что на этапе жизненного цикла консолей в пять лет обычно наблюдается снижение цен. Однако, несмотря на то, что прошло почти пять лет с момента начала этого поколения, те, кто не успел приобрести PS5 или Xbox Series X/S, вынуждены платить больше за консоли. Это касается и Nintendo Switch, хотя на данный момент выгоднее всего будет купить Switch 2, которая дороже на $60.