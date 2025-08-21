С 21 августа Sony повысит цены на PS5 на $50

Компания объясняет повышение цен нестабильной экономикой. При этом цены на аксессуары остаются прежними. Ранее Sony уже повышала цены на PS5 в других странах, но в США повышение всё время откладывалось.

Портал Engadget, обративший внимание на новые цены на консоли Sony, отмечает, что на этапе жизненного цикла консолей в пять лет обычно наблюдается снижение цен. Однако, несмотря на то, что прошло почти пять лет с момента начала этого поколения, те, кто не успел приобрести PS5 или Xbox Series X/S, вынуждены платить больше за консоли. Это касается и Nintendo Switch, хотя на данный момент выгоднее всего будет купить Switch 2, которая дороже на $60.