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S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Microsoft и не выйдет на PlayStation 5
Это было ожидаемо, но до последнего не хотелось в это верить
Накануне GSC Game World выпустила свежий трейлер, в котором показала отрезок долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры. Часть фанатов удивилась уровню проработанности игровых моделей, часть фанатов задалась различными вопросами. На один из них — выйдет ли игра на PlayStation 5 — был дан однозначный ответ.
Общение на тему состоялось в Twitter-аккаунте PR-менеджера проекта Захара Бочарова. Один из пользователей поинтересовался у представителя GSC Game World, выйдет ли их игра на новой консоли Sony, на что получил ответ: S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом платформ Microsoft и выйдет только на ПК и Xbox Series X/S.
Напомним, что судя по последним данным, релиз игры намечен уже на 2021 год. Ожидается, что для консоли Microsoft проект украинской студии и вовсе станет одним из первых эксклюзивов, который будет доступен по подписке Xbox Game Pass непосредственно в день релиза. С тизером игры на собственном движке можете ознакомиться ниже: