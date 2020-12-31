S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Microsoft и не выйдет на PlayStation 5

Напомним, что судя по последним данным, релиз игры намечен уже на 2021 год. Ожидается, что для консоли Microsoft проект украинской студии и вовсе станет одним из первых эксклюзивов, который будет доступен по подписке Xbox Game Pass непосредственно в день релиза. С тизером игры на собственном движке можете ознакомиться ниже: