Опубликовано 21 августа 2025, 07:08
1 мин.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил дату релиза на PlayStation 5 — 20 ноября

Спустя год после оригинального релиза
Студия GSC Game World объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5 — долгожданный релиз состоится 20 ноября 2025 года.
Базовая версия игры обойдётся в $59,99, а вместе с цифровым изданием появятся и физические копии. Для коллекционеров разработчики подготовили специальное издание Ultimate Habar Pack.

В него войдут рюкзак, фигурка, артбук, патчи и прочие тематические предметы. Однако доставка набора ожидается позже — в начале 2026 года.

Напомним, что о выходе игры на PlayStation стало известно лишь в прошлом месяце, когда разработчики показали короткий тизер с атмосферной отсылкой к культовым элементам «Зоны».

Подробности о графических режимах PS5-версии пока не раскрыты. Неизвестно и то, какие улучшения получат владельцы PlayStation 5 Pro. GSC Game World пообещала поделиться этой информацией ближе к релизу.

Таким образом, спустя год ожидания, владельцы PS5 смогут отправиться в радиоактивную Зону уже этой осенью.

