S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил дату релиза на PlayStation 5 — 20 ноября

Базовая версия игры обойдётся в $59,99, а вместе с цифровым изданием появятся и физические копии. Для коллекционеров разработчики подготовили специальное издание Ultimate Habar Pack.

В него войдут рюкзак, фигурка, артбук, патчи и прочие тематические предметы. Однако доставка набора ожидается позже — в начале 2026 года.

Напомним, что о выходе игры на PlayStation стало известно лишь в прошлом месяце, когда разработчики показали короткий тизер с атмосферной отсылкой к культовым элементам «Зоны».