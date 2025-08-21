S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил дату релиза на PlayStation 5 — 20 ноября

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил дату релиза на PlayStation 5 — 20 ноябряСпустя год после оригинального релиза
Базовая версия игры обойдётся в $59,99, а вместе с цифровым изданием появятся и физические копии. Для коллекционеров разработчики подготовили специальное издание Ultimate Habar Pack.
В него войдут рюкзак, фигурка, артбук, патчи и прочие тематические предметы. Однако доставка набора ожидается позже — в начале 2026 года.
Напомним, что о выходе игры на PlayStation стало известно лишь в прошлом месяце, когда разработчики показали короткий тизер с атмосферной отсылкой к культовым элементам «Зоны».
Подробности о графических режимах PS5-версии пока не раскрыты. Неизвестно и то, какие улучшения получат владельцы PlayStation 5 Pro. GSC Game World пообещала поделиться этой информацией ближе к релизу.
Таким образом, спустя год ожидания, владельцы PS5 смогут отправиться в радиоактивную Зону уже этой осенью.