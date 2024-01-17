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Игры
12:00, 17 января 2024
1 мин.

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли. Снова

«Финальная» дата релиза - сентябрь 2024
S.T.A.L.K.E.R. 2, ожидаемый постапокалиптический шутер в открытом мире, столкнулся с еще одним препятствием на своем долгом и извилистом пути разработки. Разработчик заявлял, что игра выйдет в первом квартале 2024 года, но GSC Game World объявила новую "окончательную" дату: 5 сентября 2024 года.
S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли. Снова

© Ferra.ru

Признавая возможное разочарование, вызванное этой задержкой, GSC подчеркивает необходимость дополнительной доводки игры после многочисленных отзывов общественности и внутренних оценок.

Последняя задержка завершает бурную историю разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Анонсированный в 2010 году, проект столкнулся с многочисленными проблемами, включая слухи о закрытии студии и множественные переносы.

Хотя подробности о "длительном пути к релизу" остаются скудными, GSC обещает дальнейшие обновления позднее в этом году. Фанаты могут найти утешение в подтвержденной дате выхода в сентябре и в стремлении студии создать окончательный вариант "Сталкера", но радоваться раньше времени не стоит, учитывая не самый удачный релиз первых частей S.T.A.L.K.E.R.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#S.T.A.L.K.E.R. 2
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