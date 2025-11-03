S.T.A.L.K.E.R. 2 покинет Game Pass уже 15 ноября

Главным уходом месяца станет S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который покинет сервис 15 ноября.

Помимо культового шутера, пользователей также лишат доступа к Frostpunk, Blacksmith Master, Football Manager 2024 и Spirttea — все эти игры будут удалены из Game Pass в один день.

Важно отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 находился в подписке с момента релиза — с 20 ноября 2024 года, то есть почти ровно год.

Хотя фанаты уже выражают недовольство решением, Microsoft напомнила, что в ноябре в Game Pass появится новая подборка тайтлов, призванная компенсировать потери. Однако список будущих добавлений пока держится в секрете.