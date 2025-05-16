S.T.A.L.K.E.R. 2 получил патч 1.4 с улучшенным ИИ и 700 исправлениями

Опубликовано 16 мая 2025, 09:171 мин.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил патч 1.4 с улучшенным ИИ и 700 исправлениямиВ это уже можно играть?
GSC Game World выпустила патч 1.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, исправив более 700 ошибок и улучшив основные аспекты игры.
Обновление доработало симуляцию жизни A-Life, сделав поведение сталкеров более реалистичным. Теперь они лучше используют укрытия, координируют атаки и грамотно обходят препятствия.
Искусственный интеллект врагов также стал умнее: противники активнее используют гранаты для выкуривания игрока из укрытий, а мутанты получили анимации поедания тел. Исправлены баги, приводившие к вылетам, улучшена производительность в некоторых локациях и переработаны световые эффекты.
Кроме того, патч изменил баланс оружия, увеличив дальность РПГ и снизив радиус поражения гранат. Были исправлены ошибки в побочных квестах и улучшена общая стабильность игры.