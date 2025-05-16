S.T.A.L.K.E.R. 2 получил патч 1.4 с улучшенным ИИ и 700 исправлениями

Обновление доработало симуляцию жизни A-Life, сделав поведение сталкеров более реалистичным. Теперь они лучше используют укрытия, координируют атаки и грамотно обходят препятствия.

Искусственный интеллект врагов также стал умнее: противники активнее используют гранаты для выкуривания игрока из укрытий, а мутанты получили анимации поедания тел. Исправлены баги, приводившие к вылетам, улучшена производительность в некоторых локациях и переработаны световые эффекты.

Кроме того, патч изменил баланс оружия, увеличив дальность РПГ и снизив радиус поражения гранат. Были исправлены ошибки в побочных квестах и улучшена общая стабильность игры.