S.T.A.L.K.E.R. 2 попал в список худших ПК-игр 2024 года по оптимизации

В списке оказались проекты с низкой производительностью, техническими проблемами и плохим управлением. Среди них — долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Несмотря на впечатляющую графику, S.T.A.L.K.E.R. 2 на релизе выглядел как бета-версия. Даже после нескольких крупных патчей игроки жалуются на статтеры, визуальные баги и слабую производительность.

Похожие проблемы наблюдаются и у других тайтлов, включая Until Dawn Remake, Dragon’s Dogma 2 и Brothers: A Tale of Two Sons Remake, все из которых страдают от фризов и неудобного управления.

DSOGaming также составил список игр 2024 года, где встречаются статтеры, куда, помимо вышеупомянутых, вошли Frostpunk, Black Myth: Wukong, Silent Hill 2 Remake и другие.