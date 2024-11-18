S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в руки первых игроков за несколько дней до релиза

Пользователь социальной сети X.com с ником Cobblerx3 поделился фотографиями физической копии игры для Xbox Series X, а также снимком экрана с начальным меню.

Судя по немецкой локализации, копия была получена от ритейлера в Германии. Кроме того, он опубликовал короткий геймплейный ролик, что вызвало оживление среди фанатов.

Другой пользователь, SnoopyDo62 из Бразилии, выложил серию скриншотов из релизной версии на той же консоли.