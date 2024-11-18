Игры
Опубликовано 18 ноября 2024, 11:50
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S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в руки первых игроков за несколько дней до релиза

Впрочем, ничего нового
Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, чей релиз намечен на 20 ноября 2024 года, уже оказался в руках некоторых геймеров.
S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в руки первых игроков за несколько дней до релиза
© X.com

Пользователь социальной сети X.com с ником Cobblerx3 поделился фотографиями физической копии игры для Xbox Series X, а также снимком экрана с начальным меню.

Судя по немецкой локализации, копия была получена от ритейлера в Германии. Кроме того, он опубликовал короткий геймплейный ролик, что вызвало оживление среди фанатов.

Другой пользователь, SnoopyDo62 из Бразилии, выложил серию скриншотов из релизной версии на той же консоли.

S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в руки первых игроков за несколько дней до релиза
© X.com

Подобные случаи не редкость в игровой индустрии: ранее аналогичная ситуация произошла с Dying Light 2: Stay Human.

Чаще всего это связано с тем, что некоторые ритейлеры начинают распространять физические копии раньше официального релиза, несмотря на запреты издателей.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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