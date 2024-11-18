S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в руки первых игроков за несколько дней до релиза

Опубликовано 18 ноября 2024, 11:501 мин.
S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в руки первых игроков за несколько дней до релизаВпрочем, ничего нового
Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, чей релиз намечен на 20 ноября 2024 года, уже оказался в руках некоторых геймеров.
Пользователь социальной сети X.com с ником Cobblerx3 поделился фотографиями физической копии игры для Xbox Series X, а также снимком экрана с начальным меню.
Судя по немецкой локализации, копия была получена от ритейлера в Германии. Кроме того, он опубликовал короткий геймплейный ролик, что вызвало оживление среди фанатов.
Другой пользователь, SnoopyDo62 из Бразилии, выложил серию скриншотов из релизной версии на той же консоли.
Подобные случаи не редкость в игровой индустрии: ранее аналогичная ситуация произошла с Dying Light 2: Stay Human.
Чаще всего это связано с тем, что некоторые ритейлеры начинают распространять физические копии раньше официального релиза, несмотря на запреты издателей.