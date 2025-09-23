S.T.A.L.K.E.R. 2 появились очки ночного видения и новые игровые механики

Одним из ключевых нововведений является добавление очков ночного видения, которые значительно повышают видимость и тактическую эффективность в ночное время. Поведение NPC было адаптировано с учётом использования этого устройства.

Также в игре появилась система быстрой замены оружия, позволяющая игрокам оперативно изменять свой арсенал. NPC теперь могут подбирать трофеи с поверженных мутантов, а распределение лута в тайниках было переработано для обеспечения более сбалансированного игрового процесса.

Обновление включает новую аномалию, связанную с огненными шарами, уникальный дизайн оружия и расширенный список женских персонажей с обновлёнными моделями лиц и причёсок. Разработчики также улучшили производительность игры на уровне процессора, что повысило общую эффективность системы.

Как сообщает портал DTF, патч исправляет множество проблем, связанных с поведением NPC, целями миссий и стабильностью игры, а также устраняет множество различных ошибок.