Опубликовано 23 сентября 2025, 23:15
1 мин.

S.T.A.L.K.E.R. 2 появились очки ночного видения и новые игровые механики

Улучшена работа NPC
Студия GSC Game World анонсировала выпуск комплексного обновления 1.6 для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием Night of the Hunter (Ночь охотника). Обновление уже доступно на всех поддерживаемых платформах и приносит как новые игровые функции, так и технические улучшения.
© GSC Game World

Одним из ключевых нововведений является добавление очков ночного видения, которые значительно повышают видимость и тактическую эффективность в ночное время. Поведение NPC было адаптировано с учётом использования этого устройства.

Также в игре появилась система быстрой замены оружия, позволяющая игрокам оперативно изменять свой арсенал. NPC теперь могут подбирать трофеи с поверженных мутантов, а распределение лута в тайниках было переработано для обеспечения более сбалансированного игрового процесса.

Обновление включает новую аномалию, связанную с огненными шарами, уникальный дизайн оружия и расширенный список женских персонажей с обновлёнными моделями лиц и причёсок. Разработчики также улучшили производительность игры на уровне процессора, что повысило общую эффективность системы.

Как сообщает портал DTF, патч исправляет множество проблем, связанных с поведением NPC, целями миссий и стабильностью игры, а также устраняет множество различных ошибок.

Источник:DTF
Автор:Андрей Кадуков
