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С заботой об игроках: Microsoft отказалась повышать цену на консоли Xbox вслед за Sony с её PlayStation 5
Накануне Sony объявила о скором повышении цен на консоль PlayStation 5 практически по всему миру. Ответ Microsoft на эту новость не заставил себя ждать.
Наши коллеги из WindowsCentral обратились к редмондской компании с вопросом о её дальнейших планах. Её предстаители прямо заявили, что Microsoft не намерена повышать рекомендованную розничную цену своей продукции ни в одном из регионов продаж.
Мы постоянно оцениваем наш бизнес, чтобы предложить поклонникам отличные игровые возможности. Рекомендованная розничная цена Xbox Series S остается на уровне 299 долларов (250 фунтов, 300 евро), а Xbox Series X — 499 долларов (450 фунтов, 500 евро).
Microsoft
Напомним также, что накануне глава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил об успехах в покупке компанией издателя Activision Blizzard.