Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лица

Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лицаВыглядит очень «вкусно»
В отличие от сетевых проектов, вроде Evil Dead: The Game, новая игра ориентирована на сюжетную кампанию.
Игрокам в роли юноши Эйдана предстоит использовать загадочную шкатулку — Конфигурацию Генезиса — для борьбы с демонами и самим Пинхедом, чтобы спасти возлюбленную из адского лабиринта.
Геймплей сочетает оружие ближнего и дальнего боя с демоническими способностями, позволяя комбинировать удары и заклинания.
Разработчики обещают «боль, которая дробит кости и прожигает плоть», а визуально игра выполнена в мрачном, «мясном» стиле с элементами выживания. Среди противников — демоны, маньяки и культисты.
Проект разрабатывает Boss Team Games, а Дага Брэдли вновь исполняет роль Пинхеда впервые за 20 лет.
Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, дату релиза пока не раскрывают. Предзаказы лимитированных изданий уже открыты.