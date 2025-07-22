Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лица

В отличие от сетевых проектов, вроде Evil Dead: The Game, новая игра ориентирована на сюжетную кампанию.

Игрокам в роли юноши Эйдана предстоит использовать загадочную шкатулку — Конфигурацию Генезиса — для борьбы с демонами и самим Пинхедом, чтобы спасти возлюбленную из адского лабиринта.