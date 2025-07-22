Игры
Опубликовано 22 июля 2025, 17:04
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Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лица

Выглядит очень «вкусно»
Saber Interactive представила Clive Barker’s Hellraiser: Revival — новый одиночный экшен-хоррор с видом от первого лица, основанный на культовой франшизе «Восставший из ада».
Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лица
© Boss Team Games

В отличие от сетевых проектов, вроде Evil Dead: The Game, новая игра ориентирована на сюжетную кампанию.

Игрокам в роли юноши Эйдана предстоит использовать загадочную шкатулку — Конфигурацию Генезиса — для борьбы с демонами и самим Пинхедом, чтобы спасти возлюбленную из адского лабиринта.

Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лица
© Boss Team Games

Геймплей сочетает оружие ближнего и дальнего боя с демоническими способностями, позволяя комбинировать удары и заклинания.

Разработчики обещают «боль, которая дробит кости и прожигает плоть», а визуально игра выполнена в мрачном, «мясном» стиле с элементами выживания. Среди противников — демоны, маньяки и культисты.

Saber представила игру по мотивам «Восставшего из ада» — одиночный экшен-хоррор от первого лица
© Boss Team Games

Проект разрабатывает Boss Team Games, а Дага Брэдли вновь исполняет роль Пинхеда впервые за 20 лет.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, дату релиза пока не раскрывают. Предзаказы лимитированных изданий уже открыты.

Источник:Boss Team Games
Автор:Булат Кармак
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