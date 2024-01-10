SAG-AFTRA и Replica Studios договорились о лицензировании голосов для игр

SAG-AFTRA и Replica Studios договорились о лицензировании голосов для игрИ что это дает
Профсоюз SAG-AFTRA, защищающий интересы актеров, заключил сделку с платформой искусственного интеллекта Replica Studios, упрощающей процесс лицензирования голоса для видеоигр. Объявленное на выставке CES 2024 соглашение дает членам SAG-AFTRA возможность лицензировать свои голоса для использования в игровых студиях.
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Главный переговорщик профсоюза, Дункан Крэбтри-Ирланд, подчеркнул значимость этого шага, открывающего новые цифровые возможности для профессиональных дублеров безопасным образом.
Соглашение с Replica Studios включает в себя создание «цифровых голосовых реплик» для использования в играх и бизнесе. Оно предусматривает минимальные ставки, безопасное хранение и прозрачность использования реплик с ограничениями на их периодическое использование без дополнительного согласия и компенсации.
Однако соглашение не касается использования реплик для обучения больших языковых моделей (LLM). Генеральный директор Replica Studios Шреяс Нивас выразил намерение исследовать эту возможность в будущем.