SAG-AFTRA и Replica Studios договорились о лицензировании голосов для игр

Главный переговорщик профсоюза, Дункан Крэбтри-Ирланд, подчеркнул значимость этого шага, открывающего новые цифровые возможности для профессиональных дублеров безопасным образом.

Соглашение с Replica Studios включает в себя создание «цифровых голосовых реплик» для использования в играх и бизнесе. Оно предусматривает минимальные ставки, безопасное хранение и прозрачность использования реплик с ограничениями на их периодическое использование без дополнительного согласия и компенсации.

Однако соглашение не касается использования реплик для обучения больших языковых моделей (LLM). Генеральный директор Replica Studios Шреяс Нивас выразил намерение исследовать эту возможность в будущем.