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Игры
00:20, 10 января 2024
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SAG-AFTRA и Replica Studios договорились о лицензировании голосов для игр

И что это дает

Профсоюз SAG-AFTRA, защищающий интересы актеров, заключил сделку с платформой искусственного интеллекта Replica Studios, упрощающей процесс лицензирования голоса для видеоигр. Объявленное на выставке CES 2024 соглашение дает членам SAG-AFTRA возможность лицензировать свои голоса для использования в игровых студиях.

SAG-AFTRA и Replica Studios договорились о лицензировании голосов для игр

© Ferra.ru

Главный переговорщик профсоюза, Дункан Крэбтри-Ирланд, подчеркнул значимость этого шага, открывающего новые цифровые возможности для профессиональных дублеров безопасным образом.

Соглашение с Replica Studios включает в себя создание «цифровых голосовых реплик» для использования в играх и бизнесе. Оно предусматривает минимальные ставки, безопасное хранение и прозрачность использования реплик с ограничениями на их периодическое использование без дополнительного согласия и компенсации.

Однако соглашение не касается использования реплик для обучения больших языковых моделей (LLM). Генеральный директор Replica Studios Шреяс Нивас выразил намерение исследовать эту возможность в будущем.

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