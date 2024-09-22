Сайт об играх IGN снова стал доступен для россиян после месяца блокировки

Опубликовано 22 сентября 2024, 17:151 мин.
Сайт об играх IGN снова стал доступен для россиян после месяца блокировкиПочему разблокировали, непонятно
Новостные порталы об играх и новинках медиа IGN и HLTB снова стали доступны российским пользователям. Об этом сообщил Everdred, один из сотрудников портала HLTB, на котором геймеры могут отслеживать время прохождения игр.
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Он подтвердил, что с 24 августа пользователи из России и Белоруссии не могли пользоваться ресурсами, но теперь двери порталов снова открыты. Он также поприветствовал всех «подсанкционных» пользователей словами: «Мы снова приветствуем пользователей из стран, где наши сайты ограничивали. Добро пожаловать!».
Блокировка порталов IGN и HLTB началась с 24 августа, после требования юристов материнской компании заблокировать весь трафик из России и Белоруссии. Что повлияло на разблокировку, пока неясно.