Сайт об играх IGN снова стал доступен для россиян после месяца блокировки

Он подтвердил, что с 24 августа пользователи из России и Белоруссии не могли пользоваться ресурсами, но теперь двери порталов снова открыты. Он также поприветствовал всех «подсанкционных» пользователей словами: «Мы снова приветствуем пользователей из стран, где наши сайты ограничивали. Добро пожаловать!».

Блокировка порталов IGN и HLTB началась с 24 августа, после требования юристов материнской компании заблокировать весь трафик из России и Белоруссии. Что повлияло на разблокировку, пока неясно.