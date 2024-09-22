Игры
Опубликовано 22 сентября 2024, 17:15
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Сайт об играх IGN снова стал доступен для россиян после месяца блокировки

Почему разблокировали, непонятно
Новостные порталы об играх и новинках медиа IGN и HLTB снова стали доступны российским пользователям. Об этом сообщил Everdred, один из сотрудников портала HLTB, на котором геймеры могут отслеживать время прохождения игр.
Сайт об играх IGN снова стал доступен для россиян после месяца блокировки

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Он подтвердил, что с 24 августа пользователи из России и Белоруссии не могли пользоваться ресурсами, но теперь двери порталов снова открыты. Он также поприветствовал всех «подсанкционных» пользователей словами: «Мы снова приветствуем пользователей из стран, где наши сайты ограничивали. Добро пожаловать!».

Блокировка порталов IGN и HLTB началась с 24 августа, после требования юристов материнской компании заблокировать весь трафик из России и Белоруссии. Что повлияло на разблокировку, пока неясно.