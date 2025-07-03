Сайт с модами Nexus Mods ограничит доступ к 18+ контенту в Европе по паспорту

Опубликовано 03 июля 2025, 07:441 мин.
Сайт с модами Nexus Mods ограничит доступ к 18+ контенту в Европе по паспортуИнтернет становится все более консервативным
Один из крупнейших сайтов с модификациями для ПК-игр — Nexus Mods — готовится ввести возрастную верификацию для пользователей из Великобритании и стран ЕС.
Платформа, известная своим обилием модов для взрослых (включая крайне откровенные дополнения к таким играм, как Stellar Blade), теперь будет обязана проверять возраст пользователей, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к откровенному контенту.
Конкретные методы верификации пока не раскрываются, но речь, по всей видимости, идет о подтверждении возраста через документы.
Кроме того, сайт обновит «Условия использования», чтобы четко прописать, какой контент считается незаконным в Великобритании и как он будет удаляться. Также появятся новые теги, включая «порнографическое», «расстройства пищевого поведения», «самоповреждение» и другие.
Некоторые изменения уже внедрены, остальные появятся в ближайшие месяцы.