Сайт с модами Nexus Mods ограничит доступ к 18+ контенту в Европе по паспорту

Платформа, известная своим обилием модов для взрослых (включая крайне откровенные дополнения к таким играм, как Stellar Blade), теперь будет обязана проверять возраст пользователей, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к откровенному контенту.

Конкретные методы верификации пока не раскрываются, но речь, по всей видимости, идет о подтверждении возраста через документы.

Кроме того, сайт обновит «Условия использования», чтобы четко прописать, какой контент считается незаконным в Великобритании и как он будет удаляться. Также появятся новые теги, включая «порнографическое», «расстройства пищевого поведения», «самоповреждение» и другие.

Некоторые изменения уже внедрены, остальные появятся в ближайшие месяцы.