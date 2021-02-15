Самая новая игра от создателей GTA 5 получила фотореалистичную графику с помощью NVIDIA RTX 3090

Так, на YouTube-канале Digital Dreams появилось свежее видео, в котором авторы запустили самую новую игру от создателей GTA 5 в ультрарежиме и при 60 кадрах в секунду. Также в RDR 2 использовались специальные фильтры ReShade, касающиеся освещения, а разрешение было выставлено в значении 8К.

По итогу игра 2018 года выхода максимально приблизилась к фотореализму, явно демонстрируя графику уровня консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Теперь даже страшно представить, что же такого Rockstar готовят для нас в грядущей GTA 6.